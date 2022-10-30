Haberler Magazin Videoları Elif Ada Tatlıses adında bir kızı olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan itiraf: "Kadın döven zorba biri olarak..."

Elif Ada Tatlıses adında bir kızı olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan itiraf: "Kadın döven zorba biri olarak..."

Elif Ada Tatlıses adında bir kızı olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan itiraf: "Kadın döven zorba biri olarak..."
30.10.2022 11:04

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Elif Ada Tatlıses adında bir kızı olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan itiraf! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, a Para'ya konuk oldu. İbrahim Tatlıses ile ilişkisi hakkında konuşan Ayşegül Yıldız, çok özel açıklamalarda bulundu. Kızı Elif Ada'dan da bahseden Ayşegül Yıldız, "Elif Ada büyüdü. 4. Sınıf oldu. Çok güzel sesi var. Geçen gün bir ortamda şarkı söyledi, yaptığı namelere şaşırdılar, çok da utangaç bir çocuk. Şarkı söylerken asla videoya çektirmiyor mesela." dedi. İşte detaylar...

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