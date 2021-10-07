Ekranlarda fırtınalar estiriyordu! Esra Ceyhan’ın son haline bakın! Gören tanımakta zorlandı inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı

Ekranlarda fırtınalar estiriyordu! Esra Ceyhan son haline bakın! Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programıyla bir döneme damga vuran Esra Ceyhan'ın şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. Kızı Ayşe Ceyhan ile ekranlardan uzak, sakin bir hayat sürdüren güzel sunucunun son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Hayranları, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken 52 yaşındaki sunucuyu tanımakta zorlandı. İşte bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Esra Ceyhan'ın son hali...