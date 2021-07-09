EDHO'nun İshak'ı Caner Kurtaran hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi

'Çatışmaya mı hasretiz?' sözleriyle ekranları sallayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İshak'ı Caner Kurtaran şaşkına çevirdi. EDHO'da Hızır Çakırbeyli ve ailesine düşman olarak diziye giren İshak karakteri daha sonra Hızır Çakırbeyli ve ailesinin dostu oldu. Başarılı bir performans sergileyen Caner Kurtaran hakkındaki gerçek hayrete düşürdü.

EDHO'da Hızır Çakırbeyli ve ailesine düşman olarak diziye giren İshak karakteri daha sonra Hızır Çakırbeyli ve ailesinin dostu oldu.

Başarılı bir performans sergileyen Caner Kurtaran büyük bir hayran kitkesi edindi. Hayranları tarafından özel hayatı da merak edilen başarılı oyuncu hakkında ortaya çıkan bilgiler de duyanları hayrete düşürdü.

CANER KURTARAN KİMDİR?

Caner Kurtaran, 26 Ekim 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lisedeyken tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Liseyi bitirdikten sonra teyzesinin vasıtasıyla amatör bir tiyatro grubuyla tanıştı.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamasını ardından, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında okumaya başladıktan sonra birinci sınıfı bitirince kaydını Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne aldırıp buradan mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra Caner Kurtaran, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda iki yıl sözleşmeli olarak çalıştı.

2005 yılında "Kırık Kanatlar" adlı dizide Özge Özberk, Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Begüm Birgören, Saygın Soysal, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer,Sermiyan Midyat başrollerde oynarken, Caner Kurtaran Öğretmen Mehmet karakterini canlandırmıştır.

2006 - 2007 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan ve Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel,Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Güler Ökten, Ahmet Saraçoğlu, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Kıvanç Kasabalı, Nihat Altınkaya, Ege Aydan, Caner Cindoruk, Necip Memili gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizide Şevket karakterini canlandırdı.

2015 yılında yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı "Bir Deniz Hikayesi" adlı dizide Semih karakterini canlandırırken Emir Berke Zincidi, Begüm Birgören, Emre Kızılırmak ile birlikte rol aldı.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015 - Bir Deniz Hikayesi (Semih) (TV Dizisi)

2015 - Acil Servis (doktor cenk) (TV Dizisi)

2014 - Çırağan Baskını (Ali Suavi) (TV Dizisi)

2013 - Huzur Sokağı (TV Dizisi)

2012 - 2013 - Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2012 - Araf Zamanı (Barış) (TV Dizisi)

2011 - Sırat (Ahmet Sancaktar) (TV Dizisi)

2011 - Gün Akşam Oldu (Kaan) (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Aşk ve Ceza (Mehmet) (TV Dizisi)

2006 - 2007 - Yaprak Dökümü (Şevket Tekin) (TV Dizisi)

2005 - Kırık Kanatlar (Öğretmen Mehmet) (TV Dizisi)

2005 - Kurtlar Vadisi Irak (Sağdıç Ebu Ali ) (Sinema Filmi)

2005 - Güz Yangını (TV Dizisi)

2003 - Kasabanın İncisi (TV Dizisi)

2000 - Yılan Hikayesi (79. Bölüm) (Kapkaççı) (TV Dizisi)