EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba bir film projesi için yapım şirketiyle el sıkıştı

Altı sezon boyunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu. Dizide 6 yıl boyunca İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba, EDHO'nun final yapmasıyla gelen yeni teklifleri değerlendirmeye aldı. Gelen teklifleri kapsamlı bir şekilde inceleyen ünlü oyuncu kararını bir film projesi için yapım şirketiyle el sıkıştı. Gelen son bilgilere göre, bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın efsane ismi canlandıran Ozan Akbaba Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde tekrar izleyici karşısına çıkacak. Filmin ne zaman vizyona gireceği ve Akbaba'nın oynayacağı role dair henüz bir açıklama yapılmadı.