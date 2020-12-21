EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca 'Memleketini inkar ediyor' diyenlere ibretlik yanıt verdi! Oyunculuğuyla tüm Türkiye’nin sevgisini kazanan başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, memleketi hakkında kötü niyetle yorum yapanlara tepki gösterdi. Aslen Malatyalı olan ve hayatının bir kısmında Elazığ da bulunan EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, 'Memleketini inkar ediyor' diyenlere, "Memleketimle ilgiliyim alakalıyım. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ama dediğim gibi ben Türkiyeli’yim bunu kimse unutmasın" dedi.

EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan 'Memleketini inkar ediyor' diyenlere ibretlik yanıt! İbo Show'a konuk olan Kaynarca, yaptığı açıklamada "Ben Türkiyeliyim" demişti. Bu sözlerine fanatik bir takipçi, "Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı yazık" yorumunu yaptı.

"BEN TÜRKİYELİYİM"

Oyunculuğuyla tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, memleketi hakkında kötü niyetle yorum yapanlara tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan bu yoruma yanıt veren usta oyuncu, "Bak ben genelde bu tür saçmalamalara cevap yazmıyorum ama görüyorum ki birkaç kendini bilmez de senin gibi abuk subuk yorumlar yapmış. Ben memleketimi niye inkar edeyim a cahil? Bas bas gururla bağırıyorum baba memleketim MALATYA diye ve ailemin diğer üyelerinin de kökeninin neresi olduğunu… Ama asıl önemlisi ben Türkiyeliyim Türkiyelim diyorum. Daha ne söylememi istiyorsun mesela anlamadım? Anladın HEMŞERİM?" yorumunu yazdı.

EDHO 177. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

BİR AYAĞI MALATYA DİĞERİ ERZURUM'DA!

Bunun üzerine yeniden bir açıklama yapma gereği duyan oyuncunun açıklaması;

Bana en çok sorulan soruların başında memleketim var. Ben gururla baba memleketimin Malatya Hekiman Güzelyurt olduğunu açıkça söylerim. Bunu bilen de bilir. Fakat bu arada babamların oradan erken ayrılmasında dolayı Malatya ile çok ilgimiz olmadı. Elazığ'a taşındık ve orada uzun yıllar oturduk. Hatta bir yıl liseyi Elazığ da okudum. Orada da babaanne tarafından akrabalarımız eşimiz dostumuz var. Bu durumu da inkar etmemek adına bunu her seferinde açıklarım. Fakat fanatik arkadaşlar bu meseleyi başka bir yere çekmekle, meseleyi sulandırmakta. Yine bu yönde yapılan bir yoruma cevap vermek zorunda kaldım. Yani bunu da net bir şekilde ifade ettim" dedi. Malatya'ya her fırsatta gittiğini de ekleyen Kaynarca, "Çok sık gidip geliyorum. Orada eşimizle dostumuzla ilişki halindeyiz. Memleketimle ilgiliyim alakalıyım. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ama dediğim gibi ben Türkiyeliyim bunu kimse unutmasın

İBO SHOW'DA KAHKAHA TUFANI!

İbo Show, son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Programın konukları arasında yer alan Zara, Oktay Kaynarca, Oya Başar ve Yılmaz Vural ile unutulmaz bir gece yaşandı. Eğlencenin eksik olmadığı gecede, Zara'nın futbolla ilgili bir anısı herkesi kahkahaya boğdu.

Programın konukları arasında yer alan Zara, Oktay Kaynarca, Oya Başar ve Yılmaz Vural ile unutulmaz bir gece yaşandı. Eğlencenin eksik olmadığı gecede, Zara'nın futbolla ilgili bir anısı herkesi kahkahaya boğdu.

ZARA'NIN FUTBOL BİLGİSİ

Programa şarkılarıyla damga vuran Zara, futbolla ilgili bir anısını anlatınca herkesi kahkahaya boğdu. Zara, "Bundan yıllar önce yeni yeni tanınmaya başladığım zamanlarda 'Televole' vardı. Erkek kardeşim de futbolda çok fanatik bir Fenerbahçeli ve benimle eğlenmeyi, kandırmayı çok sever. O zamana kadar benim de futbol ile ilgili bir ilişkim yoktu. Balic ve Bolic kardeşler vardı ama ikisi de apayrı insanlar. Soyadları Balic ve Bolic ama ben o kadarını da bilmiyordum. Televole'deki arkadaşlar sorduğu zaman da; 'Bolic ve Balic kardeşlere bayılıyorum' dedim. Sonra, Televole'de haftanın gafı diye yayınlandı" dedi.

Zara'nın bu anısı başta Yılmaz Vural olmak üzere herkesi kahkahaya boğdu.