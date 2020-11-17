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EDHO'nun Emine'si Sevil Akı Saner'in eşi bakın kimmiş! EDHO'nun Emine'si Sevil Akı hayranlarını çok şaşırttı

EDHO'nun Emine'si Sevil Akı Saner'in eşi bakın kimmiş! EDHO'nun Emine'si Sevil Akı hayranlarını çok şaşırttı
17.11.2020 17:51
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atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan, kadrosunda Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Pelin Akil, Sabina Toziya, Turgay Tanülkü gibi isimleri bulunduran ve salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz'ın en sevilen isimlerinden biri de Emine karakterine hayat veren Sevil Akı Saner. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı Saner de dizi ile ününe ün katan isimlerden. Dizide oldukça sert bir karaktere hayat veren Sevil Akı Saner özel hayatında bambaşka biri. Eşi ve oğlu ile mutlu bir aile hayatı olan Sevil Akı Saner'in Instagram halleri beğeni topluyor. Bakın Sevil Akı Saner'in eşi kimmiş. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı Saner'in eşi...


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