Haberler Video Magazin Videoları <a href="/index/edho?type=2" class="">EDHO</a>'da vuslat çanları! <a href="/index/oktay-kaynarca?type=2" class="">Oktay Kaynarca</a>'nın <a href="/index/olgun-simsek?type=2" class="">Olgun Şimşek</a> paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yoksa <a href="/index/kimsesiz-yasar?type=2" class="">Kimsesiz Yaşar</a>...

EDHO'da vuslat çanları! Oktay Kaynarca'nın Olgun Şimşek paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yoksa Kimsesiz Yaşar...

EDHO'da vuslat çanları! Oktay Kaynarca'nın Olgun Şimşek paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yoksa Kimsesiz Yaşar...
28.07.2021 16:32
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EDHO'nun Hızır Reis'i Kimsesiz Yaşar ile fotoğraf paylaştı! Sosyal medyada yorumlar sel oldu aktı! Yoksa Olgun Şimşek... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterini canlandıran ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın paylaştığı son fotoğraf çok konuşuldu. Kaynarca, EDHO'nun 3. sezonunda beraber rol aldığı Olgun Şimşek ile bir kare paylaştı. Paylaşılan bu kare heyecan yaratırken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ünlü oyuncunun Kimsesiz Yaşar karakteriyle diziye dahil olması için sosyal medya platformlarında yorum yapıyor. Olgun Şimşek tarafından canlandırılan Kimsesiz Yaşar karakteri 3. sezona damgasını vurmuş ve onu yetiştiren Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle intikam için dönmesi izleyiciler tarafından sık sık dile getirilmeye başlandı.


EDHO'nun Hızır Reis'i Kimsesiz Yaşar ile fotoğraf paylaştı! Sosyal medyada yorumlar sel oldu aktı! Yoksa Olgun Şimşek...

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