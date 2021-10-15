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EDHO ne zaman başlayacak? İlk kareler geldi! Oktay Kaynarca'nın ardından 2 oyuncu daha...

EDHO ne zaman başlayacak? İlk kareler geldi! Oktay Kaynarca'nın ardından 2 oyuncu daha...
15.10.2021 13:23
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Bu kaçıncı arıza? Metrobüs...
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Burcu Biricik'in kardeşini...
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Fuat Oktay'dan Bütçe Kanunu...
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Yine İETT yine arıza!
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Destan dizisi ilk tanıtımı...
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Milyonlar yanından geçiyordu!...
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Polisi 30 metre ölüme...
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Şeyma Subaşı Kur'an-ı Kerim...

EDHO 200. bölümden ilk kareler geldi 7. sezon başlıyor! Oktay Kaynarca'nın ardından Ozan Akbaba ve Ceren Benderlioğlu da sürpriz yaptı! EDHO yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu hayranları çok sevindi! Oktay Kaynarca ve Yönetmen Onur Tan'dan beklenen paylaşım geldi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200'üncü bölümün ayak sesleri duyuldu. Dizinin yönetmeni Onur Tan'ın ve dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca Instagram paylaşımı ile EDHO severleri harekete geçirdi. İkilinin yaptığı paylaşıma yorum yağdı. Ardından bir bomba da Senarist Bahadır Özdener'den geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümden ilk karelerde İlyas ve Ömür Façalı karakteri kızlarıyla dikkat çekti. İşte yeni sezon oyuncu kadrosuyla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm hakkında merak edilen her şey...

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