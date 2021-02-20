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EDHO Çukur'dan ayrılan isim için dev hamleyi yaptı! Savaşı başlatmak için döndü ancak...

EDHO Çukur'dan ayrılan isim için dev hamleyi yaptı! Savaşı başlatmak için döndü ancak...
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ATV ekranlarında serüvenine tam gaz devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alpaslan'ın vurulması olay oldu. Diziye son iki bölümde yeni isimler katılırken bazı isimler ise vedasıyla konuşuldu. Çukur dizisinde Paşa karakterine hayat veren ve kısa sürede izleyici tarafından sevilen Çetin Sarıkartal geçtiğimiz bölümlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Silver tarafından canlandıran İdris Reis'in kardeşi Demir olarak dizinin hikayesine dahil oldu. Daha ilk sahnede Hızır Reis ile tersleşmesi akıllara "Acaba yeni bir savaş mı doğuyor?" ihtimalini getirse de İdris ve Façalıların bu hafta geçici sulh yapması olayı askıya aldı.


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