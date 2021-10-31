Eda Taşpınar'dan Nefes Kesen Pozlar

Ne kışa ne de pandemiye aldırış etmeyen Eda Taşpınar, paylaştığı bikinili pozu ile gündem oldu. Sosyal medya hesabında, cesur pozlarıyla gündeme gelen Eda Taşpınar bu kez de kumsalda çırılçıplak uzandığı kalçasını şapkasıyla kapadığı fotoğrafı sosyal medyasında paylaşmasıyla gündemin tam ortasına oturdu. Eda Taşpınar, Yunanistan'da tatil yapan ve bronzluğuna bronzluk katan Taşpınar, bu kez sınırları zorlayacak pozlar verdi. Deniz kenarında sarı kumların üzerinde çıplak bir halde uzanan Taşpınar, sadece kalçasını küçük bir şapkayla kapattı. O fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.