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Ece Seçkin'den dans şovu! Gören dönüp bir daha baktı

Ece Seçkin'den dans şovu! Gören dönüp bir daha baktı
27.08.2021 00:32 - Son Güncelleme: 27.08.2021 01:24
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Ece Seçkin, son yayınladığı video ile yine bomba etkisi yarattı. Geçen günlerde "Bon Voyage" isimli tekli çalışmasının klibini hayranlarının beğenisine sunan ünlü şarkıcı, sosyal medya arkasında kamera arkasını paylaştı. Süper mini şortu ve bikini üstüyle objektif karşısına geçen Seçkin, ekip arkadaşlarıyla dans ettiği anları "Herkesi ve ekibini ciddiyetsizlikle eleştirdikten sonra kurduğum ekip ve ben" notuyla yayınladı. Seçkin'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım....


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