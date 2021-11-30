Ece Seçkin spor paylaşımıyla çok konuşuldu! ‘Sana nasıl yapılacağını göstereyim’ dedi bütün salon onu izledi

Ece Seçkin’den spor salonundan paylaştı! Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Özellikle sahne kostümleri ve iddialı Instagram paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Seçkin, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, dar mini taytıyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında paylaştı. Seçkin'in bu paylaşımı da bir öncekiler gibi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ancak yoğun ilgi gören paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı...