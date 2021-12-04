Ece Seçkin bornozuyla poz verdi güzelliğiyle büyüledi! Takipçilerinden özür dileyen diyen Ece bakın kendini nasıl affettirdi

Ece Seçkin bornozuyla poz verdi güzelliğiyle büyüledi! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabında yaptığı son açıklamayla takipçilerine söz verdiği soru-cevap etkinliğini neden yapmadığını açıkladı. Instagram kaynaklı bir nedenden dolayı soru-cevap etkinliği yapmayan şarkıcı, söz konusu açıklamayı bornozuyla verdiği bir pozla yaptı. Oldukça pozitif bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Seçkin, adeta sosyal medyayı salladı. Kısa sürede birçok fan sayfası tarafından yayınlanan açıklamada; ünlü şarkıcı güzelliğiyle büyüledi. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı...