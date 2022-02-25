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Ece Erken’in Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı yürek yaktı! ‘Sen de beni hiç bırakmayacaktın...’

Ece Erken’in Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı yürek yaktı! ‘Sen de beni hiç bırakmayacaktın...’
25.02.2022 01:39

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Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat emişti. Eşinin acı haberiyle sarsılan Ece Erken, sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Acısı dinmeyen ünlü sunucu, paylaşımına "Birbirimize sözlerimizi tutamadığımız anlardan biri. Sen de beni hiç bırakmayacaktın" notunu ekledi.

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