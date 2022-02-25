Ece Erken’in Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı yürek yaktı! ‘Sen de beni hiç bırakmayacaktın...’

Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat emişti. Eşinin acı haberiyle sarsılan Ece Erken, sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat emişti. Eşinin acı haberiyle sarsılan Ece Erken, sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Acısı dinmeyen ünlü sunucu, paylaşımına "Birbirimize sözlerimizi tutamadığımız anlardan biri. Sen de beni hiç bırakmayacaktın" notunu ekledi.