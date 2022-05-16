Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti için hazırlanan iddianamede dikkat çeken detay!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. Yapılan incelemede sanıklardan Fatih Okan Kodak'ın arama geçmişinde "Cinayet davasının zamanaşımı" şeklinde arama kayıtları bulunduğu da açıklandı. Öte yandan iddianamede öldürmek için uygun anı kollayan sanıkların Mahmutyazıcıoğlu'nun kendi iş yerinde korunmasız ve açık hedef olduğunu görmeleri üzerine söz konusu planı olay günü icra etmeye karar verdikleri belirtildi. Ece Erken ise ifadesinde "İlerleyen saatlerde Murat Bilmez beni aradı ve 'Yenge ben yaralandım, Şafak abi de vuruldu farklı hastanelerdeyiz' dedi." şeklinde konuştu.