Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta Yeşilköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etti.

Mahmutyazıcıoğlu'nun acı haberiyle yıkılan Erken, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla eşine olan özlemini sık sık dile getirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, günlük hayatından da paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.

Ancak bu paylaşımlara yapılan bazı yorumlar ise Ece Erken'in dikkatinden kaçmadı.

Son olarak Erken, kendisine yapılan "Vay, giden gidene... Hayat devam ediyor" şeklindeki yoruma kayıtsız kalamadı.

Ünlü sunucu, takipçisine şöyle karşılık verdi: "Ya ilk kez bu kadar kaba olmak içimden geliyor ama bana yakışmayacağı için, sizi rencide etmemek için yazmıyorum. Gerçekten yeter, baydınız be!"

"HANİ İLAÇLA YAŞIYORDUN?"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda oğluyla tatil yapan ünlü isim, havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelen ünlü sunucu, yine bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna sitem etti.

Bir takipçisi Erken'e; "Ne çabuk kendine geldin hani ilaçla yaşıyordun? Timsah gözyaşların biti galiba" yorumunu yaptı.

Bu yoruma kayıtsız kalamayan Erken ise şöyle karşılık verdi: "Ne istiyorsunuz mesela öleyim mi? Evladım her gün mutsuz mu görsün? Başınıza gelir yapmayın"

REDDİ MİRAS YAPTI

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının sonrası zor günler geçiren Ece Erken, geçtiğimiz aylarda reddi miras yaptığını açıkladı.

SOYADINI SİLDİ

Sonrasında da Instagram'da soyadını güncelledi. Ece Erken, bu durumu fark eden bir takipçisinin "Eşinizin soyadını neden sildiniz?" sorusuna da yanıt vermeyi ihmal etmedi.

Erken "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için... Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum" dedi.

Bu hamlesine gelen eleştirilere daha fazla dayanamayan ünlü sunucu, daha sonra ise şu açıklamayı yaptı: "Hayatta en anlamsız cümle 'Vay gidene...' Eğer yürekten seven birini arkasında bıraktıysa 'Vay kalana...' Giden rabbimin yanına gitti.

Dertsiz, tasasız Allah'ın izniyle... Peki ya onu çok sevenler? O yüzden kimse boş yapmasın! Ben kocamı çok sevdim, çok seviyorum.

Ben artık böyle yüce, böyle koca bir aşk yaşayamam. İlk kez bu kadar çok sevdim ve o hep kalbimde kalacak ama hayat evladı olan anneler için kısa ara verir, durmaz"

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA DUYGUSAL MESAJ

Merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birinci evlilik yıl dönümlerine özel paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Erken, kaleme aldığı satırlarla takipçilerini duygulandırdı.

Erken, paylaşımına şu notu ekledi: "4 Haziran 2021... Ömrümün sonuna kadar olacağımı, beraber yaşlanıp, beraber öleceğimizi düşündüğüm adama, adam gibi adama 'evet' dedim. Çok sade, kendi halimizde, kendi aramızda kıydığımız nikahımızla...

Canımın canı yanıyordu o gün, akrabasına kanser teşhisi konmuştu, Çiğdem ablasına, o yüzden ne kutlama yaptık ne sizle paylaştık ta ki Çiğdem ablasının test sonuçları güzel çıkana kadar. Sır gibi sakladım, ailelerimizle kutlayamadık, 'Kanser hastalığı varken; eğlendi, evlendi' demesinler diye...

Gerçi Şafak'ıma onun olduğu kadar vefalı tek kişi olmadı ama o hep vefalıydı. Bizim bugün evlilik yıl dönümümüz... Katiller, sebebiyet verenler, para peşinde olanlar olmasa biz bugün yine beraberdik.

Canım Şafak'ım biliyorum ki kemiklerini sızlattılar, şerefsizlik, vefasızlık yaptılar, bunlar seni çok üzmüştür ama rabbimin adaleti şaşmaz. Çok sevdim seni çok. Oğluma baba, bana her şeydin. Rabbim mekanını cennet etmiştir inşallah"