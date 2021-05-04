RAMAZAN İMSAKİYE
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Ece Erken sordu Bircan Bali ifşaladı! Çok konuşulacak itiraflar... | VİDEO İZLE

Ece Erken sordu Bircan Bali ifşaladı! Çok konuşulacak itiraflar... | VİDEO İZLE
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Beyaz Tv'nin Söylemezsem Olmaz adlı magazin programı sunucusu Bircan Bali, Ece Erken'in Youtube programına konuk oldu. Geçtiğimiz aylarda avukat Ömer Gezen'den boşanan Bali, şaşırtan itirafta bulundu.


MAVİ TİKLİLER, OYUNCULAR DM'DEN YAZIYOR

Ömer Gezen'den boşanan Bircan Bali çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Bircan Bali boşandıktan sonra kendisine erkeklerden mesaj yağdığını söyledi. Bali açıklamasında "Mavi tikliler, oyuncular DM'den yazıyor. Yazan çok cevap vermiyorum, görüldü bile atıyorum. Kızıma odaklandım'' dedi.

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