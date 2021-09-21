Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafı! Yasak aşkla başlayan evlilik bitiyor mu? Canlı yayında her şeyi ifşa etti

Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafı! Yasak aşkla başlayan evlilik bitiyor mu? Canlı yayında her şeyi bir bir anlattı. Ece Erken 3 ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile boşanıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia hakkında gerçekler gün yüzüne çıktı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çift, geçen haziran ayında Bodrum'da nikâh masasına oturmuştu. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğraflarını silip soyadını da değiştirince 'boşanıyorlar mı' haberleri ile gündeme gelen Ece Erken katıldığı canlı yayında yaşananları anlattı.