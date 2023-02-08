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Ebru Yaşar depremzedeler için seferber oldu

Ebru Yaşar depremzedeler için seferber oldu
08.02.2023 00:14 - Son Güncelleme: 08.02.2023 00:20

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Toplumsal olaylara karşı gösterdiği duyarlılıkla tanınan ünlü sanatçı Ebru Yaşar depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçti. Yaşar, deprem bölgesi için acil ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı TIR’lar hazırlattı ve AFAD ekiplerine teslim ettirmek için yola çıkardı. Yardımsever kimliği ile takdir toplayan Ebru Yaşar, “Gün birlik ve beraberlik günü... Az ya da çok demeden eminim ki, herkes üzerine düşeni yapacaktır. Ben de 3 ayrı şehre; Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır’ a acil ihtiyaçları gönderdim. TIR’larımızdaki malzemeler AFAD’a teslim edilmek üzere yola çıktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kalbimiz kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızla beraber” dedi.

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