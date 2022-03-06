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Ebru Şallı'nın büyük oğlu Beren'i gören şaştı kaldı!

Ebru Şallı'nın büyük oğlu Beren'i gören şaştı kaldı!
06.03.2022 17:59

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Ebru Şallı'nın büyük oğlu Beren'i gören şaştı kaldı! Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle hayata veda etmişti. Şimdilerde teselliyi büyük oğlunda bulan ve hayata yeniden bağlanan Ebru Şallı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Daha öncede verdiği bir röportajda gözleri dolarak, "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Ebru Şallı, 18 yaşına basan büyük oğlu Beren'in doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu. Oğlunun bebeklik fotoğrafını paylaşan Şallı, takipçilerini hüzünlendirdi. İşte o paylaşımlar...

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