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Ebru Şallı sınır tanımıyor! Önce bikiniyle objektif karşısına geçti sonra sütyensiz pozunu yayınladı

Ebru Şallı sınır tanımıyor! Önce bikiniyle objektif karşısına geçti sonra sütyensiz pozunu yayınladı
30.07.2021 01:05 - Son Güncelleme: 30.07.2021 01:13
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Ebru Şallı sınır tanımıyor! Eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran Ebru Şallı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi. 44 yaşındaki Şallı, leopar desenli bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Bikinili pozuyla sosyal medyaya damga vuran Şallı, ardından yaptığı sütyensiz paylaşımıyla da çok konuşuldu. Art arda cüretkar pozlarını yayınlayan eski manken, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Ebru Şallı'nın çok konuşulan o pozları...


Ebru Şallı iddialı paylaşımlarda sınır tanımıyor! Önce bikiniyle objektif karşısına geçti sonra sütyensiz pozunu yayınladı

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