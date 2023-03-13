Ebru Şahin’in paylaşımına 9 aylık eşi Cedi Osman’dan romantik yorum!

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, 2020 yazından beri aşk yaşadığı Cedi Osman ile Temmuz ayında dünyaevine girdi. Düğünleriyle günlerce konuşulan ünlü çift, şimdi ise Cedi Osman’ın eşine yaptığı yorumla gündeme geldi. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, Ebru Şahin’in yeni paylaşımına kayıtsız kalamadı ve yorum olarak yazdığı şarkı sözüyle dikkat çekti. Ünlü basketbolcunun yorumu çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgisini çekti. İşte detaylar...