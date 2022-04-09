Ebru Şahin’den sevgilisi Cedi Osman’ın doğum gününe özel paylaşım

Atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran ve sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Ebru Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, evlilik kararı aldığı sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Cedi Osman'ın tek çekilmiş fotoğraflarını ve sevgilisiyle verdiği kumsal pozlarını Instagram'da peş peşe yayınlayan Şahin, paylaşımının altına düştüğü notla da dikkat çekti. İşte Ebru Şahin'in o paylaşımı...