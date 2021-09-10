Haberler Magazin Videoları Ebru Şahin yırtmaçlı elbisesi ile kendine hayran bıraktı! Dönen dönüp bir daha baktı…

Ebru Şahin yırtmaçlı elbisesi ile kendine hayran bıraktı! Dönen dönüp bir daha baktı…

Ebru Şahin yırtmaçlı elbisesi ile kendine hayran bıraktı! Dönen dönüp bir daha baktı…
10.09.2021 20:16
Ana Sayfa 00:23
CHP'li Kılıçdaroğlu’ndan...
Ana Sayfa 01:00
VGM burs başvuruları ne zaman...
Ana Sayfa 00:51
Buca’da kuzen dehşeti
Ana Sayfa 00:42
Kadınlar saç saça, baş başa...
Ana Sayfa 01:41
Baltalı yol verme kavgası...
Ana Sayfa 02:50
Şakacı papağan 'Haluk' taklit...
Ana Sayfa 00:25
Azra Akın, Çağla Şıkel ve...
Ana Sayfa 05:36
Zevki için 1 milyon TL...
Ana Sayfa 04:28
Önce küfürler savurdu sonra...
Ana Sayfa 00:33
Cemile Şenel cinayetinde flaş...
Ana Sayfa 03:38
İstanbul'da yolculuk çilesi
Ana Sayfa 02:29
FETÖ'den Kılıçdaroğlu'na...

Geçtiğimiz günlerde Hercai dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşlarının kına gecesine sevgilisi Cedi Osman ile katılan genç oyuncu, şu sıralar düğünden düğüne koşuyor. Instagram'dan fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Şahin, son olarak siyah elbisesi ile göz kamaştırdı. Magazin gündeminden düşmeyen genç aşıklar bu kez de aldıkları ev ile gündeme geldi. Yaz tatilinde sık sık Alaçatı'da bulunan ikili sonunda paraya kıydı ve 'ev'lendi. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile Ebru Şahin yeni evleri için bakın ne kadar ödeme yaptı....


HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Magazin Videoları
SON DAKİKA