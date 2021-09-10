Ebru Şahin yırtmaçlı elbisesi ile kendine hayran bıraktı! Dönen dönüp bir daha baktı…

Geçtiğimiz günlerde Hercai dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşlarının kına gecesine sevgilisi Cedi Osman ile katılan genç oyuncu, şu sıralar düğünden düğüne koşuyor. Instagram'dan fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Şahin, son olarak siyah elbisesi ile göz kamaştırdı. Magazin gündeminden düşmeyen genç aşıklar bu kez de aldıkları ev ile gündeme geldi. Yaz tatilinde sık sık Alaçatı'da bulunan ikili sonunda paraya kıydı ve 'ev'lendi. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile Ebru Şahin yeni evleri için bakın ne kadar ödeme yaptı....

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