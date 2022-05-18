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Ebru Şahin yeni yaşını böyle kutladı!

Ebru Şahin yeni yaşını böyle kutladı!
18.05.2022 01:11 - Son Güncelleme: 18.05.2022 01:20

OTOMATİK OYNAT

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Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'ine sevgilisi Cedi Osman'dan sürpriz doğum kutlaması! NBA'de mücadele eden Cleveland Cavaliers takımında forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'in doğum günü için sürpriz bir parti organize etti. Aslıhan Gürbüz, Aydan Taş ve Ahmet Tansu Taşanlar'ın da aralarında olduğu arkadaş grubuyla doyasıya eğlenen çiftin, o anları sosyal medyaya damga vurdu. Mini elbisesiyle boy gösteren Ebru Şahin, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in doğum gününden görüntüler...

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