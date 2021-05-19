Ebru Şahin yeni yaşını bikiniyle karşıladı! “Bırakın gelsin” dedi sosyal medyayı yaktı geçti kendine hayran bıraktı

Ebru Şahin yeni yaşını bikiniyle karşıladı! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ebru Şahin, 27. yaşını sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımıyla kutladı. Bikinili pozunu "Bırakın gelsin" notuyla takipçilerinin beğenisine sunan Şahin'in paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Düzgün fiziğiyle hayranlarından tam not alan ünlü oyuncuya, "Buralar alev aldı", "Muhteşemsin" yorumları yapıldı. İşte Ebru Şahin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…