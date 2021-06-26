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Ebru Şahin tatil pozlarıyla nefes kesti! Mini eteğiyle objektif karşısına geçti sosyal medyayı yaktı kavurdu

Ebru Şahin tatil pozlarıyla nefes kesti! Mini eteğiyle objektif karşısına geçti sosyal medyayı yaktı kavurdu
26.06.2021 13:55
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Ebru Şahin tatil pozlarıyla nefes kesti! Ünlü oyuncu Ebru Şahin, Reyyan karakterini canlandırdığı Hercai dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu sevgilisi Cedi Osman ile birlikte Maldivlerde almıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen Şahin'in aklı Maldivlerde kaldı. Güzel oyuncu, 'Hayalini kurduğum Cuma' notuyla tatilden pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Mini eteğiyle verdiği pozları peş peşe yayınlayan Şahin, düzgün fiziğiyle dikkat çekerken bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in çok konuşulan o pozları…


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