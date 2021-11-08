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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın esprili mesajları herkesi mutlu etti

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın esprili mesajları herkesi mutlu etti
08.11.2021 13:14
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Bu sezon Atv ekranında yayınlanacak olan 'Destan' dizisi ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanan Ebru Şahin, önceki gün sosyal medyayı renklendirdi. Güzel oyuncu, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la çıktığı Maldivler tatilinden kalan fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.

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Bu sezon Atv ekranında yayınlanacak olan 'Destan' dizisi ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanan Ebru Şahin, önceki gün sosyal medyayı renklendirdi.

Güzel oyuncu, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la çıktığı Maldivler tatilinden kalan fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.

Büyük beğeni toplayan karelere Cedi Osman da yorum yaptı. Başarılı basketbolcu sevgilisinin karesine "İşte buna nazar duası bence. Bu arada güzel surat, çok özlem" yazdı.

Şahin de sevgilisine "Burası kasıyor. Özele gel" yazarak gülümsetti. İkilinin mesajlaşmasına "Maşallah size" yorumları yapıldı.

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