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Ebru Şahin havalı pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu!

Ebru Şahin havalı pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu!
31.05.2023 22:42

OTOMATİK OYNAT

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Akın Akınözü ile başrolünü üstlendiği Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. NBA Cleveland Cavaliers takımında forma giyen eşi Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, şimdi ise Harper's Bazaar dergisine verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçen Şahin'in havalı pozlarına ilk yorumdan eşinden gelirken bir sosyal medya kullanıcısı "Çok güzelsin" ifadelerini kullandı.

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