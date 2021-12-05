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Ebru Polat'tan cesur paylaşımlar! Vücudunu saran deri pantolonuyla kendine hayran bıraktı

Ebru Polat'tan cesur paylaşımlar! Vücudunu saran deri pantolonuyla kendine hayran bıraktı
05.12.2021 00:18 - Son Güncelleme: 05.12.2021 00:47
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Ebru Polat'tan cesur paylaşımlar! İrem Derici, bir konserinde tercih ettiği iddialı elbisesi ile gündem olmuştu. Söz konusu elbisesi hakkında konuşan şarkıcı, "Bu sefer alttan dekolte verdim" yorumunda bulunmuştu. İrem Derici'nin meslektaşı Ebru Polat da son konserinde giydiği kıyafette benzer bir dekolte verdi. Vücudunu saran deri pantolonu ve fermuarlı büstiyeri ile sahne alan Polat, fermuarı açarak verdiği dekolteyle dikkat çekti. Konserden paylaşım yapan şarkıcının kıyafeti sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan Polat'ın fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Ebru Polat'ın o kostümü...

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