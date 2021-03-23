Ebru Polat'tan bomba çocuk ve evlilik itirafı! ''İnsanlar çocuk yapmak istiyorsa...''

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda magazin muhabirlerine sevgilisiyle yakalanan Ebru Polat'ın yeni aşkına muhabirlerin "Ebru hanıma evlenme teklif ettiniz mi?" sorusuna sevgilisi ''Üç yıldır Ebru'ya evlenme teklif ediyorum, sonunda evleneceğiz galiba" cevabını vermişti. Bu sefer ünlü şarkıcıya instagramda ''Sizi ne zaman gelinlikle göreceğiz?'' sorusu yöneltildi. Şarkıcıdan ise bu soruya bomba açıklama geldi. İşte Ebru Polat'ın evliliğe ve çocuğa dair bomba açıklaması...

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin ayağını öptüğü anları paylaşarak sosyal medyada konuşulan Ebru Polat, bu kez Instagram'dan gelen soruları yanıtladı.

Bir erkeğe vazgeçtiğini nasıl hissettirirsin?



- Direkt deli numarası yapıyorum. Ya da hep böyle sorunlu pozları veriyorum. Zaten sorunlu bir insanla kimse kalmak istemiyor. Emin ol ki, sen iyiyken herkes yanında. Problemin, derdin sıkıntın varsa herkes kaçıyor. Kolaylıkla bir erkeği kaçırmanın yolu.

Sizi ne zaman gelinlikle göreceğiz?



- Beni gelinlikle görüp ne yapacaksınız. Evlensem ne olacak, evlenmesem ne olacak? Boyun göğe mi erecek? İnsanlar bence çocuk yapmak istiyorsa evlenmeliler. Çocuk yapmak istemiyorsan evlensen de olur, evlenmesen de diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış olabilir.

"SONUNDA EVLENECEĞİZ GALİBA"



Polat, geçtiğimiz haftalarda erkek arkadaşını soran muhabirlere, "Kendisi benim sevgilim, uzun yıllardır tanışıyorduk. Annem hep derdi; en iyi sevgili, eski arkadaştan olur' diye. Bu sefer onun sözünü dinledim" cevabını vermişti.



Tolgahan Yıldız, "Ebru hanıma evlenme teklif ettiniz mi?" sorusuna, "Üç yıldır Ebru'ya evlenme teklif ediyorum, sonunda evleneceğiz galiba" demişti.