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Ebru Polat'ın ultra lüks karavanı olay! İçini gezdirdi her detayı gösterdi: "Kendime özel yaptırdım"

Ebru Polat'ın ultra lüks karavanı olay! İçini gezdirdi her detayı gösterdi: "Kendime özel yaptırdım"
24.10.2022 15:47

OTOMATİK OYNAT

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Ebru Polat'ın ultra lüks karavanı olay! İçini gezdirdi her detayı gösterdi. Karavanlı ünlüler kervanına katılan Ebru Polat 15 yıl aradan sonra asıl mesleği olan avukatlığa geri dönme kararı almıştı. Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat bu kez de kendine özel karavan yaptırdı. Karavanın içini gezdiren Ebru Polat, "Ben de karavanlı ünlüler kervanına ben de hoş geldim. Ama tek farklı; benim karavanım biraz ultra lüks" notuyla dikkat çekti. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin pahalı oyuncakları...

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