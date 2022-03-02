Ebru Polat’ın ilginç tarzı olay oldu! İç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstü çok konuşuldu

Ebru Polat’ın ilginç tarzı olay oldu! Ünlü şarkıcı Ebru Polat, iddialı günlük 40 bin TL kazandığı iddiasıyla uzun süre gündem olmuştu. Attığı her adımla adından söz ettiren Ebru Polat, bu kez bir ödül töreni için tercih ettiği kıyafetle çok konuşuldu. Yılın en başarılı kadın girişimcisi ödülünü almak için katıldığı organizasyona kıyafetiyle damga vuran Polat, cüretkar tarzıyla dikkat çekti. Polat, iç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan o kıyafeti...