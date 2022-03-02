Haberler Magazin Videoları Ebru Polat’ın ilginç tarzı olay oldu! İç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstü çok konuşuldu

Ebru Polat’ın ilginç tarzı olay oldu! İç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstü çok konuşuldu

Ebru Polat’ın ilginç tarzı olay oldu! İç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstü çok konuşuldu
02.03.2022 01:31 - Son Güncelleme: 02.03.2022 01:51

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 05:46
Akkız'dan Taizu'ya tokat gibi...
Ana Sayfa 06:23
Akkız ve Batuga, Han'ın...
Ana Sayfa 01:18
Trabzonspor 2-0 Antalyaspor
Ana Sayfa 05:48
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi...
Ana Sayfa 23:19
Başkan Erdoğan ve...
Ana Sayfa 04:39
Savaş hattında yeni görüntü!
Ana Sayfa 00:10
Songül Karlı'dan göz kırpmalı...
Ana Sayfa 00:54
Başkan Erdoğan, Hollanda...
Ana Sayfa 01:05
Esra Erol'da programına çıkıp...
Ana Sayfa 00:31
ABD'nin ikiyüzlüğü
Ana Sayfa 00:58
İşte Rus askerlerinin...
Ana Sayfa 01:44
Başkan Erdoğan, Lukaşenko ile...

Ebru Polat’ın ilginç tarzı olay oldu! Ünlü şarkıcı Ebru Polat, iddialı günlük 40 bin TL kazandığı iddiasıyla uzun süre gündem olmuştu. Attığı her adımla adından söz ettiren Ebru Polat, bu kez bir ödül töreni için tercih ettiği kıyafetle çok konuşuldu. Yılın en başarılı kadın girişimcisi ödülünü almak için katıldığı organizasyona kıyafetiyle damga vuran Polat, cüretkar tarzıyla dikkat çekti. Polat, iç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan o kıyafeti...

Magazin Videoları
SON DAKİKA