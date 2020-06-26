Ebru Polat video çekerken depreme yakalandı! 'Çok kötü sallanıyoruz'

26.06.2020 13:11

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; sabah saat 10.36'da merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarkıcı Ebru Polat, çevre illerde de hissedilen depreme, tatilini sürdürdüğü İzmir Seferihisar'da yakalandı. Deprem sırasında video çeken Ebru Polat'ın tepkileri dikkat çekti. Ünlü şarkıcı deprem anını, "Tam video çekerken deprem oldu. İlk defa deprem anını yakaladım. Korkunç" notunu yazdı.

Sarkıcı Ebru Polat, çevre illerde de hissedilen depreme, tatilini sürdürdüğü İzmir Seferihisar'da yakalandı. O anlarda Instagram'da paylaşmak için video çeken Ebru Polat'ın, sarsıntıları hissettiğindeki korku ve panik ses tonuna yansıdı. Ünlü şarkıcı, deprem anındaki tepkisini "Deprem oluyor şu anda, sallanıyoruz. Çok kötü sallanıyoruz" sözleriyle aktardı.



"KORKUNÇ"

Ebru Polat, sosyal medya hesabıdnan yayınladığı videoya ise "Tam video cekerken deprem oldu. İlk defa deprem anını yakaladım. Korkunç" notunu yazdı.



Başta İzmir olmak üzere Ege ve Marmara'da birçok ilde hissedilen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı yaşanmadı.