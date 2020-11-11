Ebru Polat 3 yıldır süründürdüğü Tolgahan Yıldız'la nişanlandı mı? Yaş farkı nedeniyle ailesi onay vermemişti...

Şarkıcı Ebru Polat, 3 yıldır kendisine evlilik teklifi eden Tolgahan Yıldız ile önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Polat, Yıldız'ı muhabirlere 'nişanlım' şeklinde tanıtınca herkes şoke oldu. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ebru Polat, yanında görülen ve sevgilisi olduğu düşünülen kişi ile ilgili "Yaş farkı nedeni ile ailemden onay çıkmadı." demişti. İşte 'Ebru Polat'ın nişanlım' diye tanıştırdığı Tolgahan Yıldız...

Cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtı. "En iyi sevgili eski arkadaştan olur" diyen annesinin sözünü dinlediğini söyleyen Ebru Polat, arkadaşı Tolgahan Yıldız ile sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı.

Ebru geçtiğimiz günlerde sevgilisi olduğu düşünülen kişi hakkında "Aramızda çok yaş farkı var, kendisi 26 yaşında. Ailemden onay çıkmadı" demiş ve ardından 'Ebru aradığı aşkı buldu' haberleriyle gündeme gelmişti.

Önceki gün Tolgahan Yıldız ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takılan Ebru Polat, Tolgahan Yıldız'ı basın mensuplarına "Nişanlım" diye tanıttı.

Neşesinin yerinde olduğu gözlenen şarkıcının, parmağındaki tektaş yüzük de dikkatlerden kaçmadı.

ETİLER'DE YENİ DÜKKAN

Etiler'de yeni bir dükkan kiraladığını söyleyen Polat, yaklaşık bir ay içinde yeni güzellik merkezini faaliyete geçireceği açıkladı.

EBRU POLAT

30 Haziran 1983

