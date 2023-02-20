Ebru Gündeş’ten enkazda ölen çocuklar için bırakılan balonlarla yürek sızlatan paylaşımı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük hasara yol açtı. Tüm Türkiye’yi yasa boğan asrın felaketi sonrası Türk milleti el ele vererek depremzedeler için seferber oldu. Kimisi bölgeye koştu kimisi yardım kolisi gönderdi kimisi ise bağışta bulundu. Bölgeden gelen kareler ise yürekleri paramparça etti. Şarkıcı Ebru Gündeş de son yayınladığı görüntülerle kahretti. Depremde ölen çocuklar için enkaz alanlarına konulan balonları paylaşan Gündeş’in satırları dikkat çekti. İşte o paylaşım...