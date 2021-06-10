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Ebru Gündeş’in kızı Alara’nın annesine ikizi kadar benzemesi görenleri şaşırttı!

Ebru Gündeş’in kızı Alara’nın annesine ikizi kadar benzemesi görenleri şaşırttı!
10.06.2021 22:33
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Ebru Gündeş’in kızı Alara’nın annesine ikizi kadar benzemesi görenleri şaşırttı! Sır gibi saklıyordu, 46 yaşındaki Ebru Gündeş'in kızı sosyal medya gündeminde. 2010 yılında evlendiği eşi Reza Zarrab ile yakın arkadaşı Hadise'nin yasak aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen şarkıcı Ebru Gündeş, boşanmanın ardından ilk paylaşımını yaptı. Sessizliğe bürünen Gündeş'in paylaşımı kafaları karıştırırken, sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in kızı Alara merak konusu oldu. İşte görenlerin annesine çok benzettiği Alara…


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