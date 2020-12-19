Ebru Gündeş'in hayranlarından alkışlık hareket! UNICEF'e bağış yaptılar...

Ebru Gündeş, 16 Aralık 1999'da beyin kanaması geçirdi. Gündeş'in sevenleri bu olayın yıldönümünde örnek bir davranış sergiledi. FAN grubu, sanatçı adına UNICEF'a bağış yaptı. Yardıma muhtaç çocuklara bot, maske, eldiven ve tulum yollandığı açıklandı.

Ebru Gündeş, 16 Aralık 1999'da beyin kanaması geçirdi. Gündeş'in sevenleri bu olayın yıldönümünde örnek bir davranış sergiledi. FAN grubu, sanatçı adına UNICEF'a bağış yaptı. Yardıma muhtaç çocuklara bot, maske, eldiven ve tulum yollandığı açıklandı.