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Ebru Gündeş'in hayranları kesenin ağzını açtı: 22 bin 500 TL ödediler

Ebru Gündeş'in hayranları kesenin ağzını açtı: 22 bin 500 TL ödediler
19.07.2021 16:27
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Geçtiğimiz hafta Bodrum'da 3 gün sahne aldığı mekanı tıka basan dolduran Ebru Gündeş'in hayranları kesenin ağzını açtı. 5 kişilik grup, Gündeş'i dinlemek için gittikleri mekanda 22 bin 500 TL ödedi.


Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş'i dinleyenlerin hem içi yanıyor hem de cebi.

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta 3 gün sahne aldığı Günay Restaurant'ta Bodrum'u sallamıştı.

Rezervasyonları günler öncesinden dolan Gündeş'i dinlemek isteyen hayranları kesenin ağzını açtı.

Yalıkavak'ın muhteşem atmosferinde 8-9-10 Temmuz'da sahne alan Gündeş'i dinleyen bir grubun ödediği ücret sosyal medyada gündem oldu.

ŞARKILARLA GÖNDERME


5 kişi Gündeş'i dinleyen grubun ödediği ücret tam tamına 22 bin 500 liraydı.

Kişi başı 4 bin 500 lira ödenen adisyonu sosyal medyada görenler şaştı kaldı.

Sosyal medya kullanıcıları "Gidiyor Gönlümün Efendisi", "Aldırma Deli Gönlüm" gibi Gündeş'in popüler şarkı sözleriyle olaya gönderme yaptı.

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