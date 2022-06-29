Haberler Magazin Videoları Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın Petek Dinçöz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti... Miami'den samimi görüntüler ifşa oldu |VİDEO

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın Petek Dinçöz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti... Miami'den samimi görüntüler ifşa oldu |VİDEO

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın Petek Dinçöz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti... Miami'den samimi görüntüler ifşa oldu |VİDEO
29.06.2022 16:33

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Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın Petek Dinçöz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti... Miami'den bomba samimi görüntüler ifşa oldu. Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Petek Dinçöz'ün aşk yaşadığı ileri sürülmüş hatta Miami'deki yeni evi de Reza'nın aldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Petek ise, "Oğlumun dili için gittim" demişti. Ardından Ebru Gündeş'in kendisinden 19 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış ve samimi bir poz gündeme bomba gibi düşmüştü. Miami'den gelen yeni bir görüntüye göre Reza Zarrab sarışın bir kadınla samimi bir halde yakalandı.

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