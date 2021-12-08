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Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ve sarışının sevgilisinin lüks hayatı bir bir ifşa oldu! Sevgilisi 3 kez polise şikayet etmiş

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ve sarışının sevgilisinin lüks hayatı bir bir ifşa oldu! Sevgilisi 3 kez polise şikayet etmiş
08.12.2021 15:02

OTOMATİK OYNAT

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11 yıllık eşi Ebru Gündeş'ten olaylı bir şekilde boşanan Reza Zarrab sırra kadem başmıştı. Reza Zarrab nerede sorusunun yanıtı merak edilirken sır adam yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Ortadan kaybolduğu dönemde adı Hadise'yle de yasak aşk iddiasına karışan Reza Zarrab, yeni ismi, yeni işi ve yeni sevgilisiyle poz verdiği pozlar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. ABD'deki banka davasından sonra kayıplara karışan Reza Zarrab, adını Aaron Goldsmith olarak değiştirip yeni bir hayat sürmeye başlamıştı. Reza Zarrab'ın yeni hayatından ayrıntılar bir bir ifşa olmaya başladı.

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