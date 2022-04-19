RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Petek Dinçöz aşkı ifşa oldu! "Oğlumun dili için gittim" demişti meğer Miami'deki yeni ev...

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Petek Dinçöz aşkı ifşa oldu! "Oğlumun dili için gittim" demişti meğer Miami'deki yeni ev...

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Petek Dinçöz aşkı ifşa oldu! "Oğlumun dili için gittim" demişti meğer Miami'deki yeni ev...
19.04.2022 14:48

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Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Petek Dinçöz aşkı ifşa oldu! "Oğlumun dili için gittim" demişti Petek Dinçöz ancak ortaya atılan bir iddia herkesi şaşkına çevirdi. 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan ve İrfan Aslan adında bir oğlu olan Petek, geçtiğimiz ay evliliğinin bittiğini sosyal medya hesabından ilan etmişti. Boşanmanın ardından Miami'ye yerleştiğini duyuran Petek Dinçöz'ün Reza Zarrab'la aşk yaşadığı öne sürüldü. Reza Zarrab'ın avukatı, magazin gündemini sallayan iddiayı her ne kadar yalanlasa da bugün bambaşka bir iddia ile ikili yine gündeme geldi.

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