Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu... Alara'yı görenlerin ağzı açık kaldı... Son dönemde Rassan Khoshnaw ile olan aşk dedikodularıyla gündemde Ebru Gündeş. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Ebru Gündeş'in en hassas noktası ise kızı Alara. 2011 yılında kızı Alara'yı kucağına alan Ebru, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da yine de Alara bir şekilde kameralara yakalandı. Ebru Gündeş'in kızı Alara annesinin tıpatıp aynısı. Gündeş'in 11 yaşındaki kızı Alara'ya sosyal medyada, "annesinin hık demiş burnundan düşmüş..." yorumları yapıldı.