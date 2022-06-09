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Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu kocaman oldu! Alara'yı görenler inanamadı 'Annesinin hık demiş burnundan düşmüş'

Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu kocaman oldu! Alara'yı görenler inanamadı 'Annesinin hık demiş burnundan düşmüş'
09.06.2022 16:39

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Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu... Alara'yı görenlerin ağzı açık kaldı... Son dönemde Rassan Khoshnaw ile olan aşk dedikodularıyla gündemde Ebru Gündeş. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Ebru Gündeş'in en hassas noktası ise kızı Alara. 2011 yılında kızı Alara'yı kucağına alan Ebru, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da yine de Alara bir şekilde kameralara yakalandı. Ebru Gündeş'in kızı Alara annesinin tıpatıp aynısı. Gündeş'in 11 yaşındaki kızı Alara'ya sosyal medyada, "annesinin hık demiş burnundan düşmüş..." yorumları yapıldı.

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Son dönemde Rassan Khoshnaw ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu... Alara'yı görenlerin ağzı açık kaldı...

Ebru Gündeş'in Iraklı zengin işadamı Rassan Khoshnaw aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti. Sonunda Ebru Gündeş ile sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan sarmaş dolaş aşk pozu gelmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ebru Gündeş'in bu pozu herkesi şoke ederken hakkında pek çok detay aranıyor.

Onlardan biri de kızı Alara. Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü Alara merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 11 yaşındaki kızı Alara'yı görenler ise annesinin küçüklüğüne benzetti.

Ebru Gündeş kızı Alara'yı sır gibi saklasa da magazincilerden kaçamıyor. Geçtiğimiz aylarda objektiflere yakalanan Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın son hali ile annesine benzetildi.

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