Son dönemde Rassan Khoshnaw ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu... Alara'yı görenlerin ağzı açık kaldı...

Ebru Gündeş'in Iraklı zengin işadamı Rassan Khoshnaw aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti. Sonunda Ebru Gündeş ile sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan sarmaş dolaş aşk pozu gelmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ebru Gündeş'in bu pozu herkesi şoke ederken hakkında pek çok detay aranıyor.

Onlardan biri de kızı Alara. Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü Alara merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 11 yaşındaki kızı Alara'yı görenler ise annesinin küçüklüğüne benzetti.

Ebru Gündeş kızı Alara'yı sır gibi saklasa da magazincilerden kaçamıyor. Geçtiğimiz aylarda objektiflere yakalanan Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın son hali ile annesine benzetildi.