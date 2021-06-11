Ebru Gündeş kafa karıştırdı! Hadise ile Reza Zarrab’ın yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı paylaşımı olay oldu

Ebru Gündeş kafa karıştırdı! Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı… Hadise'nin yakın dostu Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise iddiaları net bir dille yalanlarken konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Gündeş'in açtığı boşanma davası 22 Nisan'da sonuçlanmıştı. Türkiye günlerce konuştuğu olaya Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le aldattığı Günel Zeynelova da dahil olmuştu. Tam sular durulmuşken yasak aşk iddiaları Ebru Gündeş'in manidar paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. İşte detaylar…