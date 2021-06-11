Haberler Video Magazin Videoları Ebru Gündeş kafa karıştırdı! Hadise ile Reza Zarrab’ın yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı paylaşımı olay oldu

Ebru Gündeş kafa karıştırdı! Hadise ile Reza Zarrab’ın yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı paylaşımı olay oldu

Ebru Gündeş kafa karıştırdı! Hadise ile Reza Zarrab’ın yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı paylaşımı olay oldu
11.06.2021 17:46
Ana Sayfa 01:33
FETÖ'den aranan şüphelilere...
Ana Sayfa 00:42
Cansu Tosun’da cesur pozlar!
Ana Sayfa 01:16
Ekmek Teknesi'nin Jalesi Esin...
Ana Sayfa 04:49
PKK'nın Mahmur sorumlusu...
Ana Sayfa 05:42
PKK/KCK’nın Mahmur sorumlusu...
Ana Sayfa 01:50
Mahkemeden çarşaflı kadına...
Ana Sayfa 10:24
Kayseri’deki çifte cinayette...
Ana Sayfa 02:00
Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk...
Ana Sayfa 00:35
Baş Belası 1. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 01:03
Taksi ve dolmuş esnafına aşı...
Ana Sayfa 01:21
Hamile kadını sokak ortasında...
Ana Sayfa 00:32
Ece Seçkin cesur tekne...

Ebru Gündeş kafa karıştırdı! Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı… Hadise'nin yakın dostu Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise iddiaları net bir dille yalanlarken konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Gündeş'in açtığı boşanma davası 22 Nisan'da sonuçlanmıştı. Türkiye günlerce konuştuğu olaya Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le aldattığı Günel Zeynelova da dahil olmuştu. Tam sular durulmuşken yasak aşk iddiaları Ebru Gündeş'in manidar paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. İşte detaylar…


Magazin Videoları