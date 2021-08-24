Duygu Özaslan aşka geldi! Dudak dudağa o poz sosyal medyaya damga vurdu

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran Duygu Özaslan, geçen aylarda sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlenme teklifi almıştı. Sevgilisine evet yanıtını veren Özaslan, daha sonra ise yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Özaslan, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaz aylarında yayınladığı bikinili fotoğraflarıyla sık sık magazin gündemine gelen Özaslan, şimdi ise sevgilisi Can Maxim Mutaf ile dudak dudağa verdiği pozu yayınlayarak dikkat çekti. İşte Duygu Özaslan'ın o paylaşımı... .