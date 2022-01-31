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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'dan karnı burnunda pozlar

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'dan karnı burnunda pozlar
31.01.2022 21:30

OTOMATİK OYNAT

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Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, son olarak hamilelik iddialarıyla gündeme gelmişti. İddialar hakkında sessiz kalmayı tercih eden ünlü şarkıcı, ilk kez karnı burnunda görüntülendi. Ceketinin düğmelerini açarak objektif karşısına geçen Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky ile New York sokaklarında adeta şov yaptı. Bugüne kadar hamileliğini saklamayı başaran Rihanna’nın büyüyen karnını gören hayranları şoke oldu. İşte Rihanna’nın karnı burnunda o pozları...

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