Asmalı Konak'ta Bahar karakteriyle hayatımıza giren Nurgül Yeşilçay'ın yüz hatlarını hatırlıyormusunuz? Fatih Altaylı'nın canlı yayın konuğu olan Nurgül Yeşilçay son görüntüsüyle şaşırttı. Yeni imajı ve görüntüsüyle şaşırtan Nurgül Yeşilçay'ın son hali sosyal medyayı salladı! Yeşilçay'a sosyal medyada ''bir zamanlar Türkiye’nin en güzel kadını gibi iddialarda bulunuluyordu kendisi hakkında. Kilo mu almış, kendine mi bakmamış bilemedim ama eski halini aratıyor'' yorumlarında bulunuldu. Peki; Nurgül Yeşilçay'ın yüzüne ne oldu? İşte Yeşilçay'ın son hali...