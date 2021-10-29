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Dumur etti! Nurgül Yeşilçay'ın son hali sosyal medyayı salladı! Nurgül Yeşilçay'ın yüzüne ne oldu?

Dumur etti! Nurgül Yeşilçay'ın son hali sosyal medyayı salladı! Nurgül Yeşilçay'ın yüzüne ne oldu?
29.10.2021 11:37
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Asmalı Konak'ta Bahar karakteriyle hayatımıza giren Nurgül Yeşilçay'ın yüz hatlarını hatırlıyormusunuz? Fatih Altaylı'nın canlı yayın konuğu olan Nurgül Yeşilçay son görüntüsüyle şaşırttı. Yeni imajı ve görüntüsüyle şaşırtan Nurgül Yeşilçay'ın son hali sosyal medyayı salladı! Yeşilçay'a sosyal medyada ''bir zamanlar Türkiye’nin en güzel kadını gibi iddialarda bulunuluyordu kendisi hakkında. Kilo mu almış, kendine mi bakmamış bilemedim ama eski halini aratıyor'' yorumlarında bulunuldu. Peki; Nurgül Yeşilçay'ın yüzüne ne oldu? İşte Yeşilçay'ın son hali...

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Oyuncunun saçlarını sarıya boyamasına neden olan film çekimleri çok konuşuldu. Nurgül Yeşilçay hem değişen imajıyla hem de biraz kilo almış haliyle önceki gün Fatih Altaylı'nın programında dikkat çekti.

Oyuncunun hayranları son haline şaşırdıklarını belirten yorumlar yaptı. Sosyal medyada Nurgül Yeşilçay'ın son haline yönelik olarak birçok yorum yapıldı. 1976 doğumlu oyuncu 45 yaşında ve hayranları biraz kilo vermesi durumunda eski formuna kavuşacağı değerlendirmeleri de yapıyor.

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