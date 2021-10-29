Oyuncunun saçlarını sarıya boyamasına neden olan film çekimleri çok konuşuldu. Nurgül Yeşilçay hem değişen imajıyla hem de biraz kilo almış haliyle önceki gün Fatih Altaylı'nın programında dikkat çekti.

Oyuncunun hayranları son haline şaşırdıklarını belirten yorumlar yaptı. Sosyal medyada Nurgül Yeşilçay'ın son haline yönelik olarak birçok yorum yapıldı. 1976 doğumlu oyuncu 45 yaşında ve hayranları biraz kilo vermesi durumunda eski formuna kavuşacağı değerlendirmeleri de yapıyor.