Haberler Magazin Videoları Dudak dudağa yakalanmışlardı! Acun Ilıcalı'nın projesi dendi üstüne eski sevgiliyle paylaşım geldi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç...

Dudak dudağa yakalanmışlardı! Acun Ilıcalı'nın projesi dendi üstüne eski sevgiliyle paylaşım geldi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç...

Dudak dudağa yakalanmışlardı! Acun Ilıcalı'nın projesi dendi üstüne eski sevgiliyle paylaşım geldi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç...
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Son günlerde dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Magazinin gündemine oturan bu iddia İtalya'dan geldi... Akıllarda şimdi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkları sahte mi sorusu yer alıyor. Bir süredir aşk yaşayan ve birlikte sık sık paylaşım yaparak aşklarını gözler önüne seren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ilişkisinin sahte oldu, reklam amaçlı yapıldığı ve işin içinde Acun Ilıcalı'nın hatrı olduğu iddia edildi. Bu iddialar sonrasında Acun Ilıcalı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı.


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