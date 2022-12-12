Haberler Magazin Videoları Dudak dudağa görüntüleri sızdı! Yalı Çapkını'nda şehvet dolu sahne! Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'in öpüşme videosu izle!

Dudak dudağa görüntüleri sızdı! Yalı Çapkını'nda şehvet dolu sahne! Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'in öpüşme videosu izle!

Dudak dudağa görüntüleri sızdı! Yalı Çapkını'nda şehvet dolu sahne! Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'in öpüşme videosu izle!
12.12.2022 12:52

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Star Tv ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu izleyiciler tarafında birbiriyle çok yakıştırılırken, Saraçoğlu uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamasına rağmen dedikoduların ardı arkası kesilmedi. Bir yanda tüm bunlar olurken sosyal medyaya sızan bir görüntü ortalığın karışmasına yetti de arttı bile. İşte haberin detayları...

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