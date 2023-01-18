Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı'na hediyesi olay! Kesenin ağzını açtı çifter hediye aldı görenler, "DNA testinden sonra karabulutları da dağıttı" yorumları yaptı. Asıl adı Orhan Baltacı olan Doğuş gayrimeşru çocuğu olduğu iddia edilen 22 yaşındaki Seyid isimli bir gençle gündeme gelmiş, DNA testi yaptırmıştı. Test sonucu çıkınca derin bir 'oh' çeken şarkıcı Doğuş, eşine de jest yapmayı ihmal etmedi. 2 çocuğu olan Doğuş, karısı ile de arasını düzeltmek için kesenin ağzını açtı. Sosyal medyada o anlara "DNA testinden sonra ara düzeltme operasyonu" yorumları yapıldı.