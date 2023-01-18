Haberler Magazin Videoları Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı'na hediyesi olay! Kesenin ağzını açtı çifter hediye aldı görenler: "DNA testinden sonra...''

Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı'na hediyesi olay! Kesenin ağzını açtı çifter hediye aldı görenler: "DNA testinden sonra...''

Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı'na hediyesi olay! Kesenin ağzını açtı çifter hediye aldı görenler: "DNA testinden sonra...''
18.01.2023 10:14

OTOMATİK OYNAT

Magazin 03:18
Nihat Doğan oğlu Amin...
Magazin 44:02
Devlet Bahçeli’den önemli...
Magazin 00:12
Yeşilçam'ın 'bayan popo'su...
Magazin 00:15
Perihan Savaş'tan kına...
Magazin 00:30
Sinan Sardoğan öldü mü,...
Magazin 02:46
Aşk, ayrılık, ihanet,...
Magazin 01:31
Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi...
Magazin 09:55
Hafsanur Sancaktutan intihar...
Magazin 01:24
Yük gemisi Boğaz’da karaya...
Magazin 00:10
İrem Derici’nin el hareketine...
Magazin 00:15
Seda Sayan ile biricik eşi...
Magazin 00:59
Safiye Soyman'ın Bodrum'daki...

Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı'na hediyesi olay! Kesenin ağzını açtı çifter hediye aldı görenler, "DNA testinden sonra karabulutları da dağıttı" yorumları yaptı. Asıl adı Orhan Baltacı olan Doğuş gayrimeşru çocuğu olduğu iddia edilen 22 yaşındaki Seyid isimli bir gençle gündeme gelmiş, DNA testi yaptırmıştı. Test sonucu çıkınca derin bir 'oh' çeken şarkıcı Doğuş, eşine de jest yapmayı ihmal etmedi. 2 çocuğu olan Doğuş, karısı ile de arasını düzeltmek için kesenin ağzını açtı. Sosyal medyada o anlara "DNA testinden sonra ara düzeltme operasyonu" yorumları yapıldı.

Magazin Videoları
SON DAKİKA